Историк Шокарев: гражданское общество в России появилось в начале XVII века

Во время Смуты начала XVII века — первой гражданской войны в истории России — освобождение Москвы от польско-литовского оккупационного гарнизона в 1612 году, успехи в борьбе против интервентов из Речи Посполитой и Швеции с последующим выходом из многолетнего глубокого системного кризиса стали результатом консолидированных действий российского гражданского общества. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.

Гражданская оборона и сопротивление

Как пояснил историк, после распада автократической вертикали власти во время Смуты в России начались процессы низовой самоорганизации жителей страны и формирования между ними первичных ячеек гражданского общества. В условиях вакуума центральной власти стали образовываться горизонтальные связи и самостоятельные общественные структуры, способные решать задачи обороны и восстановления порядка в стране, — ополчения. «Эти ополчения были ячейками гражданского общества, нарождавшегося в горниле братоубийственной войны», — добавил Шокарев.

Михаил Песков «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году»

По его словам, это относится к апогею хаоса — периоду противостояния Василия Шуйского и Лжедмитрия II (Тушинского вора) в 1607-1610 годах и финальному периоду Смуты. В условиях коллапса центральной власти и всеобщего смятения жители России поначалу были вынуждены решать самый главный вопрос — спасения жизни, жен, детей и имущества от нападения сторонников самозванцев и различных разбойников.

Эта оборона легла в основу объединения и сопротивления Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Гражданское общество начала XVII века, как считает Шокарев, представляло собой совокупность земских миров (региональных объединений из дворян, купцов, посадских людей, духовенства, иногда крестьян). Все они в процессе самоорганизации выстраивали между собой горизонтальные связи и без оглядки на столичных администраторов решали вопросы не только местного значения, но и общегосударственного масштаба.

Ученый привел характерный пример, наглядно подтверждающий этот тезис. В 1611 году игумен Соловецкого монастыря Антоний сообщал шведскому королю Карлу IX, что по общему совету между Соловками, Сумским острогом и всем Поморьем было решено выбирать царя из «прирожденных бояр» Московского государства, а не иноземцев. «Значит, местные миры были способны обсуждать и решать ключевой вопрос Смуты — о кандидатуре будущего царя», — резюмировал Шокарев.

Северное ополчение князя Михаила Скопина-Шуйского в 1608-1609 годах, Рязанское ополчение Ляпунова в 1611 году, Нижегородское ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, которое осенью 1612 года очистило столицу от польско-литовского оккупационного гарнизона в Кремле, — это типичные образцы практики гражданской солидарности, которая впервые возникла в России в самый тяжелый период Смутного времени.

Опыт коллективного взаимодействия

Однако в процессе завершения Смуты после избрания в 1613 году на Земском соборе нового царя Михаила Федоровича ситуация изменилась. Формы горизонтальной общественной самоорганизации, появившиеся в экстремальной ситуации государственного хаоса, решили свою главную задачу — вернули политическую стабильность, — и стали не нужны. Как пояснил историк, «возврат к традиционной самодержавной модели стал сознательным выбором не только правящей элиты, но и самого общества, для которого жить "по старине" было удобнее и привычнее».

Новые возможности и альтернативы, открывшиеся в Смуту, показались слишком необычными и чреватыми неясными последствиями Сергей Шокарев кандидат исторических наук

В результате сработала сила инерции тогдашнего русского общества, привыкшего к патернализму. Сторонники политической модернизации со своими «новинами» оказались не востребованы и остались в меньшинстве.

«Гражданское общество начала XVII столетия оказалось в роли пресловутого мавра, который сделал свое дело и может уходить», — добавил Шокарев. Период активной деятельности общественной инициативы был весьма непродолжительным — всего несколько лет, и люди не успели осознать и привыкнуть к тому, что у них есть возможность участвовать в делах управления. Того времени, когда в период Смуты возникла практика гражданской солидарности, оказалось недостаточно для ее укоренения.

Василий Демидов «Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым»

При этом опыт коллективного взаимодействия в Смуту не прошел даром.

В первой половине XVII века дворяне и посадские люди последовательно отстаивали свои требования и добивались их законодательного закрепления. Шокарев напомнил, что XVII столетие не зря называют «бунташным». В отсутствие правовых механизмов обратной связи между верховной властью и обществом в России XVII века бунты оказались действенным способом социальной коммуникации.

Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.

Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годах.