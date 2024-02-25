«Очистили от оккупационного гарнизона в Кремле». Историк назвал настоящих спасителей России в Смуту
Во время Смуты начала XVII века — первой гражданской войны в истории России — освобождение Москвы от польско-литовского оккупационного гарнизона в 1612 году, успехи в борьбе против интервентов из Речи Посполитой и Швеции с последующим выходом из многолетнего глубокого системного кризиса стали результатом консолидированных действий российского гражданского общества. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.
Гражданская оборона и сопротивление
Как пояснил историк, после распада автократической вертикали власти во время Смуты в России начались процессы низовой самоорганизации жителей страны и формирования между ними первичных ячеек гражданского общества. В условиях вакуума центральной власти стали образовываться горизонтальные связи и самостоятельные общественные структуры, способные решать задачи обороны и восстановления порядка в стране, — ополчения. «Эти ополчения были ячейками гражданского общества, нарождавшегося в горниле братоубийственной войны», — добавил Шокарев.
По его словам, это относится к апогею хаоса — периоду противостояния Василия Шуйского и Лжедмитрия II (Тушинского вора) в 1607-1610 годах и финальному периоду Смуты. В условиях коллапса центральной власти и всеобщего смятения жители России поначалу были вынуждены решать самый главный вопрос — спасения жизни, жен, детей и имущества от нападения сторонников самозванцев и различных разбойников.
Эта оборона легла в основу объединения и сопротивления
Гражданское общество начала XVII века, как считает Шокарев, представляло собой совокупность земских миров (региональных объединений из дворян, купцов, посадских людей, духовенства, иногда крестьян). Все они в процессе самоорганизации выстраивали между собой горизонтальные связи и без оглядки на столичных администраторов решали вопросы не только местного значения, но и общегосударственного масштаба.
Ученый привел характерный пример, наглядно подтверждающий этот тезис. В 1611 году игумен Соловецкого монастыря Антоний сообщал шведскому королю Карлу IX, что по общему совету между Соловками, Сумским острогом и всем Поморьем было решено выбирать царя из «прирожденных бояр» Московского государства, а не иноземцев. «Значит, местные миры были способны обсуждать и решать ключевой вопрос Смуты — о кандидатуре будущего царя», — резюмировал Шокарев.
Северное ополчение князя Михаила Скопина-Шуйского в 1608-1609 годах, Рязанское ополчение Ляпунова в 1611 году, Нижегородское ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, которое осенью 1612 года очистило столицу от польско-литовского оккупационного гарнизона в Кремле, — это типичные образцы практики гражданской солидарности, которая впервые возникла в России в самый тяжелый период Смутного времени.
Опыт коллективного взаимодействия
Однако в процессе завершения Смуты после избрания в 1613 году на Земском соборе нового царя Михаила Федоровича ситуация изменилась. Формы горизонтальной общественной самоорганизации, появившиеся в экстремальной ситуации государственного хаоса, решили свою главную задачу — вернули политическую стабильность, — и стали не нужны. Как пояснил историк, «возврат к традиционной самодержавной модели стал сознательным выбором не только правящей элиты, но и самого общества, для которого жить "по старине" было удобнее и привычнее».
Новые возможности и альтернативы, открывшиеся в Смуту, показались слишком необычными и чреватыми неясными последствиями
В результате сработала сила инерции тогдашнего русского общества, привыкшего к патернализму. Сторонники политической модернизации со своими «новинами» оказались не востребованы и остались в меньшинстве.
«Гражданское общество начала XVII столетия оказалось в роли пресловутого мавра, который сделал свое дело и может уходить», — добавил Шокарев. Период активной деятельности общественной инициативы был весьма непродолжительным — всего несколько лет, и люди не успели осознать и привыкнуть к тому, что у них есть возможность участвовать в делах управления. Того времени, когда в период Смуты возникла практика гражданской солидарности, оказалось недостаточно для ее укоренения.
При этом опыт коллективного взаимодействия в Смуту не прошел даром.
В первой половине XVII века дворяне и посадские люди последовательно отстаивали свои требования и добивались их законодательного закрепления. Шокарев напомнил, что XVII столетие не зря называют «бунташным». В отсутствие правовых механизмов обратной связи между верховной властью и обществом в России XVII века бунты оказались действенным способом социальной коммуникации.
Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.
Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годах.