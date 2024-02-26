Адвокат Моргенштерна объяснил проживание певца за границей

Адвокат рэпера Моргенштерна заявил, что артист боится преследований в России

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Сергей Жорин объяснил, почему певец живет за границей и не возвращается в Россию. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам юриста, артист боится преследований в России из-за негативного отношения общественных деятелей. «Он не нарушал закон, не нарушает и не собирается это делать. Никаких уголовных и других дел в отношении его нет. Возможно, он опасается, что могут быть не совсем законные действия в его отношении», — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что общественники написали около 20 заявлений с просьбами проверить песни Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Он подчеркнул, что в большинстве случаев удалось доказать, что рэпер не пропагандирует запрещенные вещества.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Российскую Федерацию.