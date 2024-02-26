ИИ применят для создания эффективных термоядерных реакторов

В Принстоне использовали ИИ для прогнозирования термоядерной реакции синтеза

Ученые предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) для решения ключевой проблемы, препятствующей созданию эффективного термоядерного реактора. Об этом сообщается на сайте Принстонской лаборатории физики плазмы.

Наиболее предпочтительным вариантом получения энергии термоядерного синтеза является использование изотопов водорода в качестве топлива для получения плазмы внутри токамаков. Несмотря на то, что токамаки удерживают плазму с помощью мощных магнитных полей, существует сложность, заключающаяся в возникновении нестабильностей.

В ходе экспериментов, проведенных в Национальном термоядерном комплексе DIII-D в Сан-Диего, было обнаружено, что искусственный интеллект может прогнозировать разрыв плазмы за 300 миллисекунд, что потенциально позволяет поддерживать реакцию термоядерного синтеза.

Ранее термоядерная установка Joint European Torus (JET) в Калхэмском центре термоядерной энергии (Великобритания) установила мировой рекорд по выработке энергии. Установка выработала 69 мегаджоулей в течение пяти секунд, на что было затрачено всего 0,2 миллиграмма топлива. Однако главной целью испытаний стала демонстрация минимизации воздействия нагретой плазмы на внутренние стенки установки.