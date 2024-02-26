Блогерша сделала в честь дружбы татуировку и пожалела о ней спустя восемь лет

Блогерша Тэрин Лэмб, более известная в соцсетях по никнейму @therealtarnanlamb, сделала в честь дружбы татуировку и пожалела о ней спустя восемь лет. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 233,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша рассказала, что после окончания школы в 2016 году ее лучшая подруга и она планировали уехать на учебу в колледж в разные города. Осознавая скорое расставание, Тэрин предложила ей сделать парные татуировки на внутренней стороне губ, которые в тот момент завирусились на интернет-платформе Tumblr.

Со своей идеей они обратились к мастеру. По словам Тэрин, рисунки представляли собой две одинаковые половины сердца. «Когда мы опускали губы, сердце было полным», — пояснила она.

Однако результат очень разочаровал автора видео. Она объяснила, что ее татуировка была похожа на изображение курицы, в то время, как у подруги она получилась великолепной и действительно напоминала фрагмент разбитого сердца. «Каждый раз, когда я посещаю дантиста, он спрашивает: "Извините, мэм, а что это здесь у вас?"» — высказалась она и продемонстрировала на камеру свою татуировку, опустив губу.

В декабре 2023 года сообщалось, что невеста Тейлор Даунс из Теннесси, США, втайне сделала тату на девичнике и удивила им гостей на свадьбе. 28-летняя американка рассказала, что они с подругами в шутку решили нанести на кожу ковбойский клич Yeehaw.