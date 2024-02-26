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16:06, 26 февраля 2024Россия

Девятилетняя россиянка сбежала от пьющих родителей и получила обморожение стопы

KP.RU: под Оренбургом девочка сбежала от пьющих родителей и получила обморожение

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Девятилетняя девочка из Красногвардейского района под Оренбургом сбежала от пьющих родителей и получила обморожение стопы. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, родители российской школьницы во время очередного застолья начали ссориться. Поняв, что конфликт закончится дракой, девочка решила скрыться.

Она выскочила из дома в легкой одежде и даже без обуви. К тому моменту на улице стоял 20-градусный мороз. Ребенок ринулся по снегу в сторону дома бабушки. Однако пожилой женщина не было дома.

Несчастную девочку заметила соседка, вышедшая во двор, и вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у школьницы обморожение первой степени.

Ее отвезли в больницу Оренбурга, откуда она в скором времени отправится в один из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Бузулуке. Туда же в день происшествия отправили ее младшего брата. Его забрала полиция после информации о происшествии с девочкой.

Теперь семейную пару ожидает судебное разбирательство, на котором будет решаться вопрос о лишении родительских прав. Органы опеки подали соответствующий иск в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Волгоградской области в нижнем белье обматерила дочь на стриме и пожелала ей сдохнуть.

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      Анна Щербакова
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