Глава украинской разведки не увидел у российской армии ракет из Ирана

Глава ГУР Буданов опроверг информацию о поставке ракет России из Ирана

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг информацию о якобы использовании Россией ракет из Ирана. Об этом сообщает «Страна».

«Их нет», — заявил военный. Также он заявил, что Российская армия использовала на Украине «всего несколько северокорейских ракет».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что информация о поставках в Россию ракет из КНДР является ложной. По его словам, США тиражируют заведомо ложную информацию о якобы применении Москвой ракет из Северной Кореи.

21 февраля Reuters, сославшись на шесть источников, сообщило, что Иран предоставил России множество мощных баллистических ракет класса «земля-земля». «Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем», — заявил агентству один из иранских чиновников.