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09:02, 26 февраля 2024Наука и техника

Доказан продвинутый интеллект у неандертальцев

Science Advances: неандертальцы обладали продвинутым интеллектом

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых обнаружила, что неандертальцы могли создавать клей сложного химического состава. Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, дополняют растущий объем доказательств, что этот вид людей обладал продвинутым интеллектом.

Археологи проанализировали каменные артефакты, обнаруженные на месте стоянки древних людей Ле-Мустье во Франции. Они датируются периодом среднего палеолита между 120 и 40 тысячами лет назад. На нескольких каменных инструментах, в том числе скребках, отщепах и лезвиях, были обнаружены следы охры и битума. Оба компонента встречаются в почвах и грунтах.

Содержание охры достигало 50 процентов, однако такие большие пропорции приводят к тому, что высушенный битум теряет свой клеящие свойства. Наоборот, неподходящий для склеивания жидкий битум в присутствии охры становился более липким.

Использование клеев, состоящих из нескольких компонентов, было известно у ранних людей современного анатомического типа в Африке, но не у неандертальцев в Европе. Разработка клейких веществ и их использование в производстве инструментов считается одним из неоспоримых свидетельств культурной эволюции и когнитивных способностей древних людей.

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      Александр Еникеев
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