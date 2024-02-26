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15:13, 26 февраля 2024Культура

Критик назвал страдания Лолиты после «голой вечеринки» незаслуженными

Критик Бабичев заявил, что Лолита пришла на «голую вечеринку» в обычном наряде

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал страдания певицы Лолиты Милявской после «голой вечеринки» незаслуженными. Об этом он заявил NEWS.ru.

Бабичев заявил, что исполнительница пришла на скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в привычном для себя наряде. «Ничего такого плохого она на "голой вечеринке" не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017-м в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле», — отметил он.

По словам музыкального критика, Лолита всегда строила карьеру «на грани» и стремилась, чтобы ее обсуждали. При этом артистка всегда «выкручивалась» из скандалов и не боялась критики в свой адрес, заключил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал форменным беззаконием отмену многочисленных концертов Лолиты после призывов общественников.

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      Мария Рюрикова
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