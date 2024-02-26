Критик назвал страдания Лолиты после «голой вечеринки» незаслуженными

Критик Бабичев заявил, что Лолита пришла на «голую вечеринку» в обычном наряде

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал страдания певицы Лолиты Милявской после «голой вечеринки» незаслуженными. Об этом он заявил NEWS.ru.

Бабичев заявил, что исполнительница пришла на скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в привычном для себя наряде. «Ничего такого плохого она на "голой вечеринке" не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017-м в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле», — отметил он.

По словам музыкального критика, Лолита всегда строила карьеру «на грани» и стремилась, чтобы ее обсуждали. При этом артистка всегда «выкручивалась» из скандалов и не боялась критики в свой адрес, заключил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал форменным беззаконием отмену многочисленных концертов Лолиты после призывов общественников.