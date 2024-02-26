Лукашенко призвал ЕАЭС перенять опыт интеграции Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко: ЕАЭС стоит перенять опыт Союзного государства

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) стоит перенять опыт интеграции Союзного государства и снять существующие торговые барьеры. К этому страны-участницы объединения призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства — то, что приемлемо для ЕАЭС (...) сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Казахстан в период председательства в союзе мог бы значительно сократить барьеры, которые остаются между странами-участниками.

Ранее Лукашенко также высказался об углублении интеграции внутри Союзного государства. По его словам, объединение России и Белоруссии не поддержат в обеих странах.