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12:26, 26 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал ЕАЭС перенять опыт интеграции Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко: ЕАЭС стоит перенять опыт Союзного государства

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) стоит перенять опыт интеграции Союзного государства и снять существующие торговые барьеры. К этому страны-участницы объединения призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства — то, что приемлемо для ЕАЭС (...) сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Казахстан в период председательства в союзе мог бы значительно сократить барьеры, которые остаются между странами-участниками.

Ранее Лукашенко также высказался об углублении интеграции внутри Союзного государства. По его словам, объединение России и Белоруссии не поддержат в обеих странах.

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      Глеб Палехов
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