МИД Украины заявил о продолжении диалога о поставках дальнобойных ракет Taurus

Кулеба: диалог Киева и Берлина о поставках дальнобойных ракет продолжается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о продолжении диалога с правительством Германии о поставках стране дальнобойных ракет Taurus. Его слова приводит немецкая медиагруппа RND.

«Окончательное решение за Германией. Но я хочу, чтобы все знали, что нам нужно это оружие», — заявил Кулеба, так же отвергнув опасения о еще большем втягивании Германии в войну с Россией. По его мнению, после поставок танков Leopard подобный аргумент в пользу эскалации «был снят со стола».

Кулеба, как сообщает издание, воздержался от критики федерального правительства Германии, которое блокирует передачу дальнобойных ракет, ввиду больших объемов поставки вооружения.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко рассказал, что ВСУ не располагают техникой и инфраструктурой для запуска немецких крылатых ракет Taurus.

