Москвич изнасиловал 29-летнюю невестку

В Зеленограде 58-летний мужчина изнасиловал невестку

В Зеленограде задержали 58-летнего мужчину, изнасиловавшего 29-летнюю невестку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 25 февраля фигурант в квартире надругался над женщиной. Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Россиянину предъявили обвинения по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, он частично признал вину. Отмечается, что ранее он неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее стало известно, что в Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине.