Назван способ отказаться от платы за лифт и мусоропровод в доме

Life.ru: жители первого и второго этажей могут отказаться от платы за лифт

Россияне, живущие в многоквартирных домах, в некоторых случаях могут отказаться от платы за мусоропровод и лифт. Способы сделать это назвала директор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова в разговоре с Life.ru.

Лифт и мусоропровод являются общедомовым имуществом, поэтому за их содержание платят собственники. Начисление платы производится с квадратного метра площади квартиры. По словам эксперта, отказаться от услуги по содержанию лифта могут жители первого и второго этажей — в этом случае плата за содержание ляжет на тех, кто живет на верхних этажах. Для того, чтобы сэкономить на этой услуге, на собрании собственников жильцам нижних этажей понадобится собрать более 25 процентов голосов в поддержку своего решения.

«С мусоропроводом ситуация сложнее: чтобы отказаться от услуги по его содержанию, нужно закрыть доступ к нему для всего дома, с чем должны быть согласны более 70 процентов жителей», — рассказала Середенкова. После сбора достаточного количества голосов запрос понадобится передать управляющей компании: если та согласится, то сделает перерасчет платы за «коммуналку».

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