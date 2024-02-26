Среда обитания
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17:03, 26 февраля 2024Среда обитания

Названы простые способы борьбы с влагой на окнах

«БелНовости»: используйте осушитель воздуха, чтобы избавиться от влаги на окнах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Убрать влагу на окнах в доме удастся с помощью осушителя воздуха. Этот и другие способы избавиться от данной проблемы назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предупредили, что конденсат на окнах представляет собой серьезную опасность для здоровья, а также для самого помещения. В первую очередь влага создает идеальные условия для развития плесени и грибка, вызывающих аллергию и другие заболевания дыхательной системы. Кроме того, она способна вызвать разрушение материалов оконной рамы: деревянные рамы начнут гнить, а металлические ржаветь, что чревато потерей тепла в доме. Наконец, конденсат на окнах может привести к увеличению общей влажности в помещении — в этом случае плесень начнет распространяться на стенах, мебели и других поверхностях.

В качестве одного из способов борьбы с влагой на окнах эксперты предложили установку вентиляционной системы либо использование осушителя воздуха. Кроме того, положительный эффект даст простое проветривание помещений несколько раз в день. Наконец, решить проблему поможет использование утепленных оконных конструкций с хорошей герметичностью или монтаж утеплителя вокруг оконных рам.

Ранее специалисты предложили оставлять соль на подоконнике, для того чтобы предотвратить запотевание окон в квартире.

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      Полина Кислицына
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