Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

«БелНовости»: обычная соль на подоконнике поможет предотвратить запотевание окон

Оставленная на подоконнике обычная каменная соль поможет предотвратить запотевание окон в доме или квартире. Простой и дешевый способ решить популярную проблему зимой нашли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, соль хорошо поглощает влагу и справляется с неприятными запахами. Кроме того, этот метод также поможет справиться с плесенью и замедлить ее образование. «Это дешевый способ уменьшить влажность, которая вызвана конденсацией. Каменная соль является нетоксичным и относительно эффективным способом», — рассказали эксперты.

Ранее стало известно о дешевом способе избавиться от моли в квартире. По словам специалистов, для этого пригодятся уксусный раствор и мыло. Однако в первую очередь стоит осмотреть всю одежду в гардеробе на предмет личинок паразитов.

Если их не было обнаружено, можно вымыть шкаф уксусным раствором и разложить в нем хозяйственное мыло. Моль не переносит запаха лаванды, поэтому на полки можно положить пропитанный эфирным маслом ватный диск или пакетики с сушеной лавандой.