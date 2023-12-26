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17:01, 26 декабря 2023Среда обитания

Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

«БелНовости»: обычная соль на подоконнике поможет предотвратить запотевание окон

Фото: Fleur / Unsplash

Оставленная на подоконнике обычная каменная соль поможет предотвратить запотевание окон в доме или квартире. Простой и дешевый способ решить популярную проблему зимой нашли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, соль хорошо поглощает влагу и справляется с неприятными запахами. Кроме того, этот метод также поможет справиться с плесенью и замедлить ее образование. «Это дешевый способ уменьшить влажность, которая вызвана конденсацией. Каменная соль является нетоксичным и относительно эффективным способом», — рассказали эксперты.

Ранее стало известно о дешевом способе избавиться от моли в квартире. По словам специалистов, для этого пригодятся уксусный раствор и мыло. Однако в первую очередь стоит осмотреть всю одежду в гардеробе на предмет личинок паразитов.

Если их не было обнаружено, можно вымыть шкаф уксусным раствором и разложить в нем хозяйственное мыло. Моль не переносит запаха лаванды, поэтому на полки можно положить пропитанный эфирным маслом ватный диск или пакетики с сушеной лавандой.

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      Нина Ташевская
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