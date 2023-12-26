Раскрыт дешевый способ избавиться от моли в квартире

«БелНовости»: избавиться от моли в квартире поможет уксусный раствор

Избавиться от моли в квартире помогут уксусный раствор и мыло. Дешевый способ прогнать вредителей раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют в первую очередь осмотреть всю одежду в гардеробе. От грязных вещей необходимо избавиться — моль редко повреждает чистую одежду. Если в ходе проверки были обнаружены личинки паразитов, предметы гардероба следует сложить в плотно завязанный пакет и оставить в морозильной камере на три дня. После этого их нужно постирать.

Далее рекомендуется вымыть шкаф уксусным раствором и разложить в нем хозяйственное мыло. Моль не переносит запаха лаванды, поэтому на полки можно положить пропитанный эфирным маслом ватный диск или пакетики с сушеной лавандой.

Ранее эксперты рассказали, что при желании избавиться от моли в доме необходимо устранить привлекательные для насекомого условия — сырость и волокна с кератином.