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12:59, 26 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт дешевый способ избавиться от моли в квартире

«БелНовости»: избавиться от моли в квартире поможет уксусный раствор

Фото: JPBC / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от моли в квартире помогут уксусный раствор и мыло. Дешевый способ прогнать вредителей раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют в первую очередь осмотреть всю одежду в гардеробе. От грязных вещей необходимо избавиться — моль редко повреждает чистую одежду. Если в ходе проверки были обнаружены личинки паразитов, предметы гардероба следует сложить в плотно завязанный пакет и оставить в морозильной камере на три дня. После этого их нужно постирать.

Далее рекомендуется вымыть шкаф уксусным раствором и разложить в нем хозяйственное мыло. Моль не переносит запаха лаванды, поэтому на полки можно положить пропитанный эфирным маслом ватный диск или пакетики с сушеной лавандой.

Ранее эксперты рассказали, что при желании избавиться от моли в доме необходимо устранить привлекательные для насекомого условия — сырость и волокна с кератином.

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      Александра Качан
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