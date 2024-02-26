Европу уличили в недостаточной борьбе с поставками товаров в Россию

Bloomberg: Россия продолжает покупать подсанкционные товары на миллионы евро

Евросоюз не предпринимает должных усилий для предотвращения поставок в Россию подсанкционных товаров и технологий двойного назначения. О недостаточной борьбе европейских чиновников за соблюдение ограничений сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники, за девять месяцев 2023 года Россия импортировала подсанкционных товаров и технологий двойного назначения, произведенных в Европе, на 450 миллионов евро. При этом четверть этих поставок шла в РФ напрямую, а остальное было закуплено через посредников. По словам чиновников, после начала спецоперации экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза в третьи страны резко вырос. Так, увеличились объемы поставок в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Армению.

Ранее аналитики EY уличили польские фирмы в торговле с Россией. Как показало исследование, порядка 47 процентов из 200 опрошенных компаний в 2022 году продолжали поставлять товары или услуги или покупать их у России и Белоруссии. Несмотря на снижение экспорта в РФ на 33 процента, объем продаж в страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Турцию увеличились на 57 процентов. Особенно подозрительным эксперты назвали увеличение товарооборота на 400 процентов с небольшими рынками, как Киргизия или Армения.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции, которые применяет Евросоюз против России, действуют неэффективно. В пример он привел макроэкономические показатели России. Среди бессилия санкционного режима Науседа назвал возможность обхода вводимых ограничений. По мнению президента Литвы, они «разрослись настолько», что делают рестрикции пустыми.