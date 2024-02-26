Перечислены простые способы спастись от гайморита

Отоларинголог Зайцев: чтобы избежать гайморита, нужно дышать носом и гулять

Чтобы избежать гайморита, нужно привыкать к носовому дыханию, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Простые способы спастись от этого заболевания он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, нос должен хорошо дышать в любом положении и в любое время года, в любых условиях. «Нужно в принципе дышать носом, некоторые вообще это не делают, хотя могут, но нет такой привычки. Очень важно вентилировать помещение перед сном и много движения, чтобы слизистые не были в состоянии застоя», — порекомендовал врач.

Также отоларинголог порекомендовал проводить больше времени на улице, во время прогулок делая вдох носом и выдох ртом.

Ранее отоларинголог Светлана Марнова рассказала об опасных причинах появления пробок на миндалинах. Она предупредила, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, а также при проблемах с пищеводом.