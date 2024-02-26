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13:38, 26 февраля 2024Забота о себе

Перечислены простые способы спастись от гайморита

Отоларинголог Зайцев: чтобы избежать гайморита, нужно дышать носом и гулять

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Чтобы избежать гайморита, нужно привыкать к носовому дыханию, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Простые способы спастись от этого заболевания он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, нос должен хорошо дышать в любом положении и в любое время года, в любых условиях. «Нужно в принципе дышать носом, некоторые вообще это не делают, хотя могут, но нет такой привычки. Очень важно вентилировать помещение перед сном и много движения, чтобы слизистые не были в состоянии застоя», — порекомендовал врач.

Также отоларинголог порекомендовал проводить больше времени на улице, во время прогулок делая вдох носом и выдох ртом.

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      Александра Лисица
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