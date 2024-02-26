Песков анонсировал встречу Путина с главой российского региона

Песков заявил, что Путин 26 февраля встретится с главой Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 февраля, встретится с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня будет на докладе у президента глава Карачево-Черкесии Рашид Темрезов», — пояснил он.

По словам официального представителя Кремля, президент продолжает системную работу с российскими регионами. Данная встреча, добавил Песков, пройдет в рамках этой работы.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Путин поздравил патриарха с 15-й годовщиной интронизации и поблагодарил за работу.

«Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете всем гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, и за помощь самой церкви как институции», — обратился к президенту глава РПЦ.