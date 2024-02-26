Песков назвал абсурдной ситуацию с расследованиями взрывов на «Северных потоках»

Песков: Дания начала выходить на союзников в расследовании взрывов газопроводов

Прекращение расследования Данией взрывов на «Северных потоках» делает очевидным тот факт, что Копенгаген вышел «на своих ближайших союзников». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников», — рассказал он.

Песков также охарактеризовал всю ситуацию с расследованием близкой к абсурду.

Ранее полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Их представители также добавили, что основания для продолжения расследования отсутствуют.