Песков назвал абсурдной ситуацию с расследованиями взрывов на «Северных потоках»
Прекращение расследования Данией взрывов на «Северных потоках» делает очевидным тот факт, что Копенгаген вышел «на своих ближайших союзников». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников», — рассказал он.
Песков также охарактеризовал всю ситуацию с расследованием близкой к абсурду.
Ранее полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Их представители также добавили, что основания для продолжения расследования отсутствуют.