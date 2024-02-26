Платье гостьи на свадьбу со строгим дресс-кодом сравнили с червем

Пользователи сети раскритиковали платье гостьи на свадьбу со строгим дресс-кодом. Соответствующая публикация и комментарии появились на Reddit.

Юзерша с никнеймом @jjeerr20 поделилась снимком наряда, который она планировала купить на торжество. На размещенном фото была изображена модель, позирующая в облегающем розовом платье с оборками. При этом видно, что данные элементы расположены по всему изделию. «Подойдет ли это платье для официальной свадьбы?» — поинтересовалась она мнениями других юзеров.

Комментаторы, свою очередь, не оценили платье автора поста и сравнили его с червем. «Мне очень жаль, но я не могу смотреть на это платье и не думать о дождевом червяке», «Я не уверен, насколько это платье будет хорошо смотреться на фото», «Наверное, оно нормальное, но мне кажется, что вживую оно будет выглядеть как костюм для карнавала», «По моему мнению, платье не подходит для официальной свадьбы из-за ткани и стиля», — высказывались они.

Ранее американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В связи с этим она решила узнать мнения подписчиков.