Почти 70 человек забрали в полицию из-за «голой вечеринки» в московском доме

РЕН ТВ: в Москве 68 человек забрали в полицию из-за «голой вечеринки» в доме

Сотрудники правоохранительных органов забрали в полицию почти 70 человек из-за «голой вечеринки» в частном доме на улице 2-я Лыковская на северо-западе Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что все произошло в ночь на 25 февраля. По его данным, в полицию позвонил аноним и рассказал, что в одном из домов на северо-западе столицы собрались люди и устроили мероприятие с эротическим уклоном.

Правоохранители доставили 68 участников «голой вечеринки» в различные отделы полиции для разъяснения.

По данному факту была организована проверка. Выяснилось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался внаем.

Ранее сообщалось, что красноярский Elton bar закроют после проведения ЛГБТ-вечеринки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в День защитника Отечества.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на проведенную в баре ЛГБТ-вечеринку.