Почти 70 человек забрали в полицию из-за «голой вечеринки» в московском доме
Сотрудники правоохранительных органов забрали в полицию почти 70 человек из-за «голой вечеринки» в частном доме на улице 2-я Лыковская на северо-западе Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала пояснил, что все произошло в ночь на 25 февраля. По его данным, в полицию позвонил аноним и рассказал, что в одном из домов на северо-западе столицы собрались люди и устроили мероприятие с эротическим уклоном.
Правоохранители доставили 68 участников «голой вечеринки» в различные отделы полиции для разъяснения.
По данному факту была организована проверка. Выяснилось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался внаем.
Ранее сообщалось, что красноярский Elton bar закроют после проведения ЛГБТ-вечеринки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в День защитника Отечества.
До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на проведенную в баре ЛГБТ-вечеринку.