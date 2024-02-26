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13:16, 26 февраля 2024Бывший СССР

Подоляк рассказал о призывах к переговорам с Россией из Европы

Подоляк: в Европе звучит много голосов, призывающих сесть за стол переговоров

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

В Европе звучат призывы к Киеву сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете El Mundo.

«В Европе много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и не понимаю, почему», — рассказал он, подчеркнув, что «Россия не заинтересована в переговорах, потому что условий для мира нет».

Он также отметил, что было бы странно, если бы Украина сопротивлялась в одиночку. По словам Подоляка, если международное сообщество останется в роли наблюдателя и Украина падет, то европейские страны ничего не смогут сделать, так как позволили России победить.

Кроме того, советник главы офиса президента призвал передать Киеву ракеты дальнего действия. По его словам, увеличив их количество, Вооруженные силы Украины смогут «уничтожить всю российскую систему снабжения и ее резервы даже в тылу». Он также заявил, что российская армия должна быть «стерта с карты Европы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Киева более чем достаточно оснований для мирных переговоров. По его словам, если западная поддержка Киева останется на том же уровне, то дни страны сочтены.

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      Александр Курбатов
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