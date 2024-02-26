Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

Популярный в России стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян рассказал о причинах ухода из КВН. Подробностями он поделился в подкасте на YouTube-канале ArmComedy.

Юморист увлекся КВН, когда учился на втором курсе университета в Нижнем Новгороде, и занимался им около четырех лет. Однако, по словам Амаряна, его команда не добилась успеха.

«Потолок у нас был — центральные лиги. Мы попали в Центральную международную лигу с нашей командой. Поехали в Минск. (...) С первой игры вылетели, и я завязал с этим со всем», — рассказал комик. После проигрыша и ухода из КВН он начал выступать со стендапом в барах.

Ранее Амарян раскрыл изнанку работы в индустрии. Юморист заявил, что всегда пишет шутки в большой компании коллег.

Перед этим стендап-комик назвал самый большой гонорар, полученный на корпоративе. По словам Амаряна, это была сумма в размере 1,5 миллиона рублей. Юморист также заявил, что считает это мероприятие самым отвратительным в своей карьере.