Появились подробности про подозреваемого в расправе над 11-летней россиянкой

Пропавшую в Новый год 11-летнюю псковичку мог убить и изнасиловать местный

В Пскове прорабатывается версия, что 11-летнюю девочку, пропавшую под Псковом мог изнасиловать кто-то из местных, а затем расправиться с ней. О появившихся подробностях про подозреваемого сообщает Telegram-канал Shot.

Поиски девочки велись с января. Она ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Позже ее куртку обнаружили на берегу реки, на ней были следы ДНК мужчины.

25 февраля стало известно, что пропавшую нашли без признаков жизни у реки в деревне Полоное Порховского района. Преступник пытался спрятать ее в земле. Правоохранителя взяли образцы слюны у жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом.