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09:58, 26 февраля 2024Силовые структуры

Появились подробности про подозреваемого в расправе над 11-летней россиянкой

Пропавшую в Новый год 11-летнюю псковичку мог убить и изнасиловать местный

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Пскове прорабатывается версия, что 11-летнюю девочку, пропавшую под Псковом мог изнасиловать кто-то из местных, а затем расправиться с ней. О появившихся подробностях про подозреваемого сообщает Telegram-канал Shot.

Поиски девочки велись с января. Она ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Позже ее куртку обнаружили на берегу реки, на ней были следы ДНК мужчины.

25 февраля стало известно, что пропавшую нашли без признаков жизни у реки в деревне Полоное Порховского района. Преступник пытался спрятать ее в земле. Правоохранителя взяли образцы слюны у жителей деревни, чтобы сравнить с найденным материалом.

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      Екатерина Кашурникова
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