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20:10, 26 февраля 2024Силовые структуры

Пятерых организаторов подпольных казино в Москве отдали под суд

СК: в Москве пятеро мужчин предстанут перед судом за организацию подпольных игр

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в организации подпольных казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столичному региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Его передали в суд для рассмотрения по существу. Вскоре фигуранты предстанут перед судом, где ответят за содеянное.

По данным следствия, в сентябре 2023 года пятеро обвиняемых в составе организованной группы проводили азартные игры вне игровой зоны в арендованных помещениях, расположенных на Кутузовском проспекте и в Хлебниковом переулке столицы. Таким образом злоумышленники получали доход. За период работы незаконных игорных заведений ими было получено более 1,5 миллиона рублей в качестве дохода.

По делу допрошено 20 свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии полицейские накрыли подпольный игровой клуб.

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      Анна Габай
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