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08:11, 19 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские накрыли подпольный игровой клуб

В Хакасии полицейские накрыли подпольный игровой клуб

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Хакасии полицейские накрыли подпольный игровой клуб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, игорное заведение находилось в нежилом доме на улице Кирова в городе Абакане. Когда правоохранители приехали туда, внутри работала 31-летняя администратор-оператор.

Сотрудники МВД изъяли из помещения пять мониторов, пять системных блоков, использовавшихся в качестве игрового оборудования, черновые записи и деньги. Они выяснили, что клуб тщательно конспирировался: над дверью висели камеры, а допуск в заведение имел только небольшой круг лиц.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Башкортостане полицейские задержали двоих мужчин, изготавливавших наркотики в квартире.

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      Екатерина Кашурникова
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