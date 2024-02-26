Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой

Эксперт Кричевский: ипотеку станет сложнее взять с 1 марта

С 1 марта Банк России вновь повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, на фоне чего в России станет сложнее взять ипотеку. О новых проблемах заемщиков предупредил эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, передает «Прайм».

По словам Кричевского, банки станут выдавать ипотеку значительно реже и на меньшие суммы. В особенности это коснется граждан с высокой долговой нагрузкой. «Если заемщик отдает 50 и более процентов официально указанной зарплаты на погашение кредитов, то на ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи», — пояснил эксперт.

Также пострадают заемщики из регионов с небольшими зарплатами, которые едва покроют платежи. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто брал кредит в течение последнего полугода и планировал рефинансировать его позже. Кричевский советует расплачиваться с прежними долгами прежде, чем брать новый кредит, чтобы снизить долговую нагрузку.

Ранее стало известно, что спрос на льготную ипотеку в России упал после ужесточения условий госпрограммы.