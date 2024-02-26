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09:41, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин месяц насиловал семилетнюю родственницу и получил 16 лет колонии

В Перми осудили на 16 лет педофила, месяц насиловавшего 7-летнюю родственницу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Перми суд приговорил к 16 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, месяц домогавшегося семилетней родственницы 10 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным в совершении пяти преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с января по февраль 2014 года в квартире мужчина насиловал маленькую девочку. В 2023 году потерпевшая обратилась в полицию. Силовики провели сложные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допросили десятки свидетелей и проверили показания пострадавшей с помощью полиграфа.

Ранее стало известно, что в Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине.

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      Екатерина Кашурникова
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