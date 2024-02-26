Россиянин напал с ножом на обидчика друга в свой день рождения

Под Архангельском арестовали мужчину, зарезавшего обидчика друга в день рождения

В Архангельской области суд арестовал 47-летнего местного жителя, расправившегося с 49-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 февраля фигурант отмечал день рождения с товарищами в Няндоме. После застолья он попрощался с гостями и смотрел им вслед в окно. Однако между его знакомым и неизвестными мужчинами во дворе произошел конфликт. Тогда подозреваемый выбежал с ножом на улицу и напал на одного из обидчиков друга. Тот не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Туле спустя 25 лет задержали ранее судимого жителя Курской области, обвиненного в расправе над 24-летней девушкой.

