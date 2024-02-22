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20:06, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали спустя 25 лет после расправы над девушкой ради ограбления

В Туле задержали мужчину за расправу над девушкой в 1999 году ради ограбления

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Туле спустя 25 лет задержали ранее судимого жителя Курской области, обвиненного в расправе над 24-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июле 1999 года мужчина вместе со своим товарищем столкнул с парапета под мост знакомую, чтобы ее ограбить. После того как девушка упала, фигурант спустился к ней на берег и стал душить. После этого мужчины бросили тело в реку Упа, его нашли на следующий день.

В тот же год было возбуждено уголовное дело, однако установить причастных лиц тогда не удалось. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет правоохранители повторно проанализировали материалы дела, допросили свидетелей и вышли на фигуранта. Мужчина признал вину. Второго фигуранта нет в живых.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь россияне расправились с родственником и потом вели его соцсети.

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      Илона Палей
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