В новогоднюю ночь россияне расправились с родственником и потом вели его соцсети

В Москве осудят пару за убийство родственника и кражу у него 1,3 млн рублей

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, которые в новогоднюю ночь расправились с отцом фигуранта. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.



Пара обвиняется по трем статьям, среди которых 158 («Кража») и 325 («Похищение документа») УК РФ. Их дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года муж и жена уговорили отца фигуранта остаться дома и вместе отпраздновать Новый год. Обвиняемые пообещали мужчине, что подарят ему путевку на отдых. В результате они дождались, когда он выпьет и потеряет бдительность, и расправились с ним. После супруги завернули тело в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку и покрывала, поместили его в поддон дивана и расставили ароматизаторы. Далее пара похитила паспорт, личные вещи и банковскую карту потерпевшего, на которой было 1,3 миллиона рублей, и скрылась.

Официальный представитель столичной прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала «Ленте.ру», что фигуранты, скрывая следы преступления, вели переписку с родственниками потерпевшего в социальных сетях. Только спустя полтора месяца его сестра заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.

С 1 января по 11 февраля 2023 года злоумышленники были в разных городах и тратили деньги с карты отца обвиняемого. Их задержали в Казани.



Ранее стало известно, что в Москве предстанет перед судом 20-летний россиянин, обвиняемый в расправе над занимавшимся частным извозом водителем ради его машины.