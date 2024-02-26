Россиянин перевозил таблетки с сильнодействующими веществами и попался силовикам

Силовики остановили жителя Дагестана, перевозившего в авто таблетки с трамадолом

Сотрудники главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» задержали 33-летнего жителя Дагестана, перевозившего в машине таблетки и капсулы с сильнодействующими веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, силовики остановили иномарку для проведения проверки. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены подозрительные таблетки и капсулы, в которых, согласно экспертизе, содержатся прегабалин и трамадол. Со слов мужчины, запрещенные вещества он приобрел в одной из аптек Ростова-на-Дону для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее жительница Ростовской области заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под уголовную статью о контрабанде сильнодействующих веществ.

