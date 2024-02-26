Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин перевозил таблетки с сильнодействующими веществами и попался силовикам

Силовики остановили жителя Дагестана, перевозившего в авто таблетки с трамадолом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» задержали 33-летнего жителя Дагестана, перевозившего в машине таблетки и капсулы с сильнодействующими веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, силовики остановили иномарку для проведения проверки. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены подозрительные таблетки и капсулы, в которых, согласно экспертизе, содержатся прегабалин и трамадол. Со слов мужчины, запрещенные вещества он приобрел в одной из аптек Ростова-на-Дону для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее жительница Ростовской области заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под уголовную статью о контрабанде сильнодействующих веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании сообщили о новых деталях по делу перебежчика Кузьминова. В его районе убили еще одного гражданина России

      Россиянин годами избивал приемного сына в попытках «вылечить» его от онанизма

      В российском городе водитель автобуса высадил ребенка с билетом в мороз

      Девушка купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь

      Американский летчик поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

      Доказан продвинутый интеллект у неандертальцев

      Россиянин перевозил таблетки с сильнодействующими веществами и попался силовикам

      В Крыму отреагировали на слова Буданова о «новых сюрпризах» на полуострове

      В ЕС объяснили необходимость учредить должность еврокомиссара по вооружению

      Жители российского региона пожаловались на зловонные лужи возле домов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше