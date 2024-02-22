Россиянка заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под статью

Ростовчанка попала под статью, заказав таблетки для похудения в Казахстане

Жительница Константиновска заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под уголовную статью о контрабанде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По данным ведомства, капсулы с сильнодействующим веществом сотрудники обнаружили в почтовом отправлении из Казахстана. В посылке находились 90 таблеток в трех картонных коробках с надписью «Li Da Daidaihua Weight Loss Capsule». По словам получательницы, препарат она приобрела для похудения.

Экспертиза показала, что в капсулах содержится сибутрамин общей массой почти 28 грамм — это вещество включено в список сильнодействующих веществ. В отношении женщины 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ») УК РФ.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам лишения свободы преподавателя одного из местных университетов, который заказал таблетки с модафинилом (включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России) из Индии.