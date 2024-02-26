Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

Минобороны России отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на одном из направлений ведения боев в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие отразили три атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

На данном направлении за сутки противник потерял более 420 бойцов, а также ряд техники, среди которых были два бронетранспортера, американская артиллерийская система M777 и станция контрбатарейной борьбы.

Ранее стало известно, что российские военные группировки «Запад» взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма их позиций на купянском направлении. Отмечается, что украинские военнослужащие сдали позиции без сопротивления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.