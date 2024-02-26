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18:31, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский уголовник связал и избил пенсионерку ради 100 тысяч рублей

В Краснодарском крае задержали связавшего российскую пенсионерку уголовника

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае полиция задержала 37-летнего российского уголовника, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом в понедельник, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, ЧП произошло в хуторе Внуковский Кавказского района — уголовник перепрыгнул через забор и ворвался в дом 85-летней женщины. Там он толкнул хозяйку, усадил на стул и связал руки и ноги. После этого злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове и потребовал деньги. После того как ему удалось найти кошелек с 100 тысячами рублей, злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицейские установили по горячим следам личность ранее судимого россиянина и задержали его. Злоумышленнику грозит до 12 лет колонии.

22 февраля сообщалось, что в Башкирии россиянин поспорил с последним оставшимся в деревне соседом и ударил его ножом.

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      Владимир Седов
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