Россиянин поспорил с последним оставшимся в деревне соседом и ударил его ножом

В Башкирии россиянину дали срок за раненного ножом последнего соседа в деревне

В Республике Башкортостан жителя деревни Уманка приговорили к шести годам колонии строгого режима за раненного ножом соседа. Об этом в четверг, 22 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Mash Batash.

По данным источника, в деревне остались две последние семьи, дружившие между собой. Причиной разлада стала бесхозная конюшня, которую россияне решили выкупить и обустроить, чтобы законно разводить там скот. Однако требовались деньги, которых у одной семьи не было.

Соседи сами выкупили объект и пообещали, что уступят половину с одним условием — не разводить свиней. По этому поводу возник спор. В какой-то момент глава семьи выхватил нож и ударил владельца конюшни ножом в спину.

16 февраля сообщалось, что в Удмуртии российский уголовник получил срок за заколотого из-за обидных слов отца.