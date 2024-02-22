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09:25, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поспорил с последним оставшимся в деревне соседом и ударил его ножом

В Башкирии россиянину дали срок за раненного ножом последнего соседа в деревне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан жителя деревни Уманка приговорили к шести годам колонии строгого режима за раненного ножом соседа. Об этом в четверг, 22 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Mash Batash.

По данным источника, в деревне остались две последние семьи, дружившие между собой. Причиной разлада стала бесхозная конюшня, которую россияне решили выкупить и обустроить, чтобы законно разводить там скот. Однако требовались деньги, которых у одной семьи не было.

Соседи сами выкупили объект и пообещали, что уступят половину с одним условием — не разводить свиней. По этому поводу возник спор. В какой-то момент глава семьи выхватил нож и ударил владельца конюшни ножом в спину.

16 февраля сообщалось, что в Удмуртии российский уголовник получил срок за заколотого из-за обидных слов отца.

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      Владимир Седов
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