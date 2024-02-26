Самый опасный паук Великобритании укусил девочку и лишил ее возможности ходить

Daily Mail: в Великобритании ложная черная вдова укусила пятилетнюю девочку

Самый опасный паук Великобритании укусил в ногу пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Лили Ходжсон пожаловалась матери, 34-летней Дженне Хант, на боль в лодыжке. Девочка также испытывала дискомфорт при ходьбе. К вечеру у нее начало чесаться лицо. Однако родители решили, что у дочери аллергия на еду, и дали ей антигистаминные препараты.

Позже Хант проснулась посреди ночи и обнаружила, что Ходжсон с ног до головы покрыта странной сыпью. На следующий день боль в лодыжке усилилась, и девочка уже не могла ходить. Мать отвезла дочь в аптеку, все еще уверенная в том, что у нее пищевая аллергия. Она рассказала фармацевту о симптомах девочки, и тот принял решение ее осмотреть. Он сразу заподозрил, что Ходжсон могло укусить какое-то насекомое или паук, и передал ее дежурному парамедику. Тот определил, что девочку укусила ложная черная вдова, которую называют самым опасным пауком Великобритании. Яд паука вызывает у человека мышечные спазмы, боль, лихорадку, потливость и общее недомогание.

Девочку лечили антибиотиками и антигистаминными препаратами, и через несколько дней все симптомы исчезли. Несмотря на то, что все закончилось благополучно, произошедшее наложило отпечаток на эмоциональное состояние Хант. «Теперь я еще больше боюсь пауков в доме. Лили сказали, чтобы она не трогала пауков и звала нас, если увидит их в своей комнате», — рассказала она.

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