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11:27, 26 февраля 2024Экономика

В России нашли способ увеличить доходы правоохранителей и госслужащих

Депутаты ГД приняли в первом чтении закон об увеличении оплаты за переработки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С помощью поправок правительства к Трудовому кодексу, которые в первом чтении приняли депутаты Госдумы, власти смогут увеличить зарплаты в ряде отраслей сразу на 20-30 процентов. Об этом со ссылкой на оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об изменении формата оплаты переработок. Реформа направлена на то, чтобы базой для расчета повышенных выплат за сверхурочные работы считался уровень реальных доходов сотрудника, а не одного оклада, который зачастую составляет только небольшую часть от общих выплат.

В первую очередь преимущество нового подхода почувствуют бюджетные организации, правоохранительные органы и сотрудники органов местного самоуправления. По крайней мере, объяснила руководитель практики и трудового права BGP Litigation Анна Иванова, именно эти категории чаще всего обращались в суд из-за недоплат за работу в выходные.

В свою очередь член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин напомнил, что в ряде отраслей переработки являются нормой и оформлены принципиально по-другому. Например, врачи работают на полторы-две ставки, то есть по факту сверхурочно, а платят им за рабочую неделю. Схожая ситуация складывается и в высшем образовании. Также многие трудовые договоры не оформлены официально, где-то сотрудники работают по договорам ГПХ, не предполагающим сверхурочной работы.

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Замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников пояснил, что в России нет официальной статистики, позволяющей судить о распространении сверхурочной работы. Поэтому ориентироваться приходится только на опросные данные по длительности рабочей недели, позволяющие увидеть, в каких отраслях работают больше.

Сам законопроект был разработан после решения Конституционного суда (КС РФ) по жалобе сторожа из Кемеровской области. Мужчина подсчитал, что его компенсационные выплаты за переработки не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время, потому что работодатель высчитывает их из оклада, составляющего 3,2 тысячи рублей.

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      Платон Щукин
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