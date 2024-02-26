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05:42, 26 февраля 2024Наука и техника

В России разработали комплексную систему защиты от беспилотников

РИА: в России разработали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России разработана комплексная система защиты объектов от дронов. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию компании ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

Он пояснил, что система позволяет своевременно выявлять и подавлять беспилотники. Входящие в нее комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь устройство «Парс» подавляет БПЛА на расстоянии до двух километров, при этом она может воздействовать на дрон как узким направленным лучом, так и путем создания «купола».

Кустарев раскрыл, что в систему зашит искусственный интеллект, который позволяет работать «Ступору» в автономном режиме.

2 января российские военнослужащие группировки войск «Запад» применили самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий защиту от любых дронов, на купянском направлении. Минобороны показало видео, демонстрирующее работу мобильной группы РЭБ, которая обнаруживает и подавляет источники радиоизлучения противника. Отмечается, что группа постоянно меняет позиции, чтобы не попасть под удары противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это возможно благодаря мобильности комплекса, который можно развернуть за несколько минут.

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