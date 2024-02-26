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12:57, 26 февраля 2024Наука и техника

В остатке сверхновой SN 1987A доказали существование компактного объекта

Доказано существование нейтронной звезды в остатке сверхновой SN 1987A

Изображение: Hubble Space Telescope WFPC-3/James Webb Space Telescope NIRSpec/J. Larsson / phys.org

Международная группа астрономов доказала существование нейтронной звезды в центре сверхновой, вспыхнувшей в 1987 году. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

SN 1987A вспыхнула в Большом Магеллановом Облаке и стала самым ярким объектом этого типа, наблюдавшимся в ночном небе Земли за 400 лет. За день до вспышки детекторы зафиксировали поток нейтрино, что указывало на превращение звезды-прародителя в компактный объект, однако эта область была скрыта пылью от наблюдений.

В новом наблюдении были использованы два инструмента космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) — MIRI и NIRSpec — для изучения остатков сверхновой в инфракрасных волнах. Были обнаружены признаки присутствия ионизированных атомов аргона и серы.

Моделирование показало, что ионизация могла протекать только под воздействием ультрафиолетового и рентгеновского излучения горячей остывающей нейтронной звезды или ветров релятивистских частиц, ускоренных быстро вращающейся нейтронной звездой. Если верен первый сценарий, то температура поверхности нейтронной звезды достигает примерно миллиона градуса. В любом случае можно исключить существование в остатках 1987А черной дыры.

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      Александр Еникеев
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