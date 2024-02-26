В Британии указали на изменившееся отношение украинцев к Зеленскому

The Guardian: украинцы перестали воспринимать Зеленского как неприкасаемого

Украины больше не воспринимают президента страны Владимира Зеленского как неприкасаемого, поэтому третий год конфликта может оказаться трудным для него. Такое мнение высказало британское издание The Guardian.

Авторы статьи обратили внимание на усталый вид главы государства во время встречи с лидерами западных стран. Они отметили, что украинцы, измотанные боевыми действиями, поменяли свое отношение к Зеленскому, в результате чего в страну возвращается политическая конкуренция.