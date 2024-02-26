В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в области поврежден объект инфраструктурыСюжетВзрывы в Киеве:
В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.
«Поврежден инфраструктурный объект, газопровод, линия электропередачи», — написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Ранее глава местного областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровске и Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Повреждения получили производственные здания.
Кроме того, 26 февраля несколько взрывов раздалось в центре контролируемого Киевом Херсона. Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.