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20:14, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в области поврежден объект инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: @dnipropetrovskaODA

В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Поврежден инфраструктурный объект, газопровод, линия электропередачи», — написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Ранее глава местного областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровске и Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Повреждения получили производственные здания.

Кроме того, 26 февраля несколько взрывов раздалось в центре контролируемого Киевом Херсона. Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

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      Алевтина Запольская
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