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12:36, 26 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об оставшихся в Авдеевке гражданских

Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке могут оставаться до нескольких сотен гражданских

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Авдеевке, недавно взятой под контроль Вооруженными силами России, могут оставаться несколько сотен гражданских лиц. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сколько там мирных жителей — точную цифру сейчас предстоит узнать, (...) По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских», — сообщил глава ДНР.

Он отметил, что поручения о начале взаимодействия властей с мирным населением были отданы недавно, при этом уже известно о запросе местных жителей на получение российских паспортов.

В ходе эфира Пушилин также объявил о полной зачистке Авдеевки. По его словам, это подтверждается дальнейшим продвижением российских сил.

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      Глеб Палехов
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