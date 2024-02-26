В ДНР рассказали об оставшихся в Авдеевке гражданских

Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке могут оставаться до нескольких сотен гражданских

В Авдеевке, недавно взятой под контроль Вооруженными силами России, могут оставаться несколько сотен гражданских лиц. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сколько там мирных жителей — точную цифру сейчас предстоит узнать, (...) По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских», — сообщил глава ДНР.

Он отметил, что поручения о начале взаимодействия властей с мирным населением были отданы недавно, при этом уже известно о запросе местных жителей на получение российских паспортов.

В ходе эфира Пушилин также объявил о полной зачистке Авдеевки. По его словам, это подтверждается дальнейшим продвижением российских сил.