В Кремле ответили на вопрос о праздновании дня присоединения Крыма

Песков: мероприятий в Кремле в честь годовщины присоединения Крыма пока нет

Отдельных мероприятий, приуроченных к десятилетию присоединерия Крыма, в Кремле не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того как они будут появляться, мы будем вас информировать», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, запланировано ли обращение главы государства или его встреча с руководством региона в честь праздника.

Песков ранее подчеркивал, что по всей России десятая годовщина присоединения Крыма будет отмечаться масштабно. Тогда пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно сообщить о возможном приезде президента президента Владимира Путина в Крым, если такая будет запланирована.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.