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11:07, 26 февраля 2024Экономика

В России назвали условия продажи госимущества в обход приватизации

Кабмин РФ назвал условия продажи значимого госимущества не по приватизации

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Целью продажи российского госимущества, на которое не распространяются нормы приватизации, может быть создание условий для привлечения инвестиций, модернизации и технологического развития экономики, следует из опубликованного постановления правительства страны, регламентирующего подготовку решений об отчуждении федеральной собственности.

Документом предусмотрено, что основанием для вышеназванных действий могут быть указания главы государства, а также поручения премьер-министра или его заместителя, координирующего работу по вопросам управления госсобственностью.

Соответствующие решения кабмина будут предусматривать способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату, передачу имущества покупателю и другие условия продажи. Для сделок с инвестиционными условиями дополнительно должны оговариваться целевые показатели их достижения, порядок проведения контроля за выполнением, а также форма и периодичность представления отчетности, говорится в сообщении.

Ранее в России анонсировали запуск «маркетплейса» по продаже гособъектов, которые смогут приобрести все желающие. Комментируя такую перспективу, замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что в стране есть множество объектов в госсобственности, которые «находятся без дела».

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      Дмитрий Воронин
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