В России создадут маркетплейс по продаже государственных объектов

«Известия»: в России до конца 2023 года запустят «маркетплейс» по продаже гособъектов

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что до конца 2023 года в России будет запущен «маркетплейс» по продаже гособъектов, которые смогут приобрести все желающие. О создании нового проекта министр рассказал «Известиям».

По его словам, в стране множество объектов в госсобственности, которые «находятся без дела», и которые государству нужно продать.

«До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — уточнил Моисеев.

Участвовать в торгах сможет любой россиянин. А на платформе будет предусмотрена вся электронная цепочка.

«Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Ему выпадают результаты. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию "Хочу купить" и выставляется на торги», — объяснил министр.

По его словам, если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если же нет, то россиянин покупает объект по оценочной стоимости и заключает договор, оформляет право собственности, заключил Моисеев.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома. Новые требования при строительстве такого жилья захотел ввести Минстрой. Также предлагается сделать необходимым проведение негосударственной экспертизы проекта и независимого строительного надзора.