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19:24, 26 февраля 2024Экономика

В России отказались регистрировать новый бренд Shaman

Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки под названием Shaman

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказалась регистрировать бренд алкоголя Shaman. Соответствующий документ опубликовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИСП).

Выпустить на рынок новую марку водки планировал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Владелец предприятия Павел Победкин еще в октябре анонсировал выпуск абсента и амаретто, а в 2024 году — апероля, бренди, виски, рома и текилы. Идею назвать новую линейку спиртного Shaman представители завода объяснили тем, что абсент представляет собой настойку из большого количества трав, а шаманы известны тем, что хорошо делают травяные отвары и настойки.

Однако в ФИСП заявили, что заявленное обозначение является сценическим именем артиста Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов). Схожие названия могут ввести потребителя в заблуждение. Также в ведомство обратился сам певец, который пожаловался, что предложенное заводом название торговой марки ассоциируется с его псевдонимом.

В сентябре 2023 года «Кристалл» начал выпускать корейский алкогольный напиток соджу. Алкоголь, похожий на водку, изготавливается преимущественно из сладкого картофеля или зерна. По словам Павла Победкина, рецептуру российского соджу создавали и адаптировали для местного рынка технологи из Южной Кореи.

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      Вячеслав Агапов
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