В России отказались регистрировать новый бренд Shaman

Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки под названием Shaman

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказалась регистрировать бренд алкоголя Shaman. Соответствующий документ опубликовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИСП).

Выпустить на рынок новую марку водки планировал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Владелец предприятия Павел Победкин еще в октябре анонсировал выпуск абсента и амаретто, а в 2024 году — апероля, бренди, виски, рома и текилы. Идею назвать новую линейку спиртного Shaman представители завода объяснили тем, что абсент представляет собой настойку из большого количества трав, а шаманы известны тем, что хорошо делают травяные отвары и настойки.

Однако в ФИСП заявили, что заявленное обозначение является сценическим именем артиста Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов). Схожие названия могут ввести потребителя в заблуждение. Также в ведомство обратился сам певец, который пожаловался, что предложенное заводом название торговой марки ассоциируется с его псевдонимом.

В сентябре 2023 года «Кристалл» начал выпускать корейский алкогольный напиток соджу. Алкоголь, похожий на водку, изготавливается преимущественно из сладкого картофеля или зерна. По словам Павла Победкина, рецептуру российского соджу создавали и адаптировали для местного рынка технологи из Южной Кореи.