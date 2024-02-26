В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В Нефтеюганске отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В Нефтеюганске (ХМАО) гости отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне. Инцидент попал на видео, ролик распространил Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

На кадрах видно, как автомобили перекрыли дорогу в районе, а один из гостей достал пистолет и выстрелил в небо.

По данным издания, выстрелы напугали детей, проживающих в соседних домах. Уточняется, что после данного инцидента участники торжества отправились кортежем по городу.

Ранее стало известно, как в Краснодаре чуть больше 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе. После случившегося правоохранительные органы принялись устанавливать личности хулиганов.