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17:52, 26 февраля 2024Россия

В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В Нефтеюганске отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В Нефтеюганске (ХМАО) гости отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне. Инцидент попал на видео, ролик распространил Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

На кадрах видно, как автомобили перекрыли дорогу в районе, а один из гостей достал пистолет и выстрелил в небо.

По данным издания, выстрелы напугали детей, проживающих в соседних домах. Уточняется, что после данного инцидента участники торжества отправились кортежем по городу.

Ранее стало известно, как в Краснодаре чуть больше 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе. После случившегося правоохранительные органы принялись устанавливать личности хулиганов.

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      Владислав Толстиков
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