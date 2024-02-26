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09:36, 26 февраля 2024Россия

В российском регионе школьникам организовали «День на передовой»

Во Владивостоке для школьников организовали «День на передовой»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Приморском крае школьникам организовали «День на передовой». Об этом сообщает УМВД России по региону.

В рамках мероприятий учеников научили маршировать и провели по задымленному окопу. На одном из опубликованных снимков видно держащихся за руки детей в противогазах.

Инициаторами проведения «Дня на передовой» выступили Совет ветеранов полиции и военно-спортивный клуб «Патриот». По мнению организаторов, мероприятие должно способствовать укреплению духа учеников и знаний о защите Родины.

Ранее в Нижегородской области школьников выставили в караул на похоронах участника спецоперации. Для этого учеников одели в форму юнармейцев и выставили шеренгой у гроба. В школе пояснили, что дети присутствовали на церемонии «от школы».

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      Алан Босиков
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