В российском регионе школьникам организовали «День на передовой»

Во Владивостоке для школьников организовали «День на передовой»

В Приморском крае школьникам организовали «День на передовой». Об этом сообщает УМВД России по региону.

В рамках мероприятий учеников научили маршировать и провели по задымленному окопу. На одном из опубликованных снимков видно держащихся за руки детей в противогазах.

Инициаторами проведения «Дня на передовой» выступили Совет ветеранов полиции и военно-спортивный клуб «Патриот». По мнению организаторов, мероприятие должно способствовать укреплению духа учеников и знаний о защите Родины.

Ранее в Нижегородской области школьников выставили в караул на похоронах участника спецоперации. Для этого учеников одели в форму юнармейцев и выставили шеренгой у гроба. В школе пояснили, что дети присутствовали на церемонии «от школы».