В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

В Ленобласти трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за глазных капель бабушки

В поселке Лебяжье Ленинградской области трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за глазных капель бабушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, ребенок гостил у пожилой женщины в частном доме в российском регионе. Дошкольника заинтересовали глазные капли, которые пенсионерка хранила в открытом доступе.

Малыш выпил жидкость и ему стало плохо — в больнице ему диагностировали острое пероральное отравление. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

До этого в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола.