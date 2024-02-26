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10:19, 26 февраля 2024Россия

В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

В Ленобласти трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за глазных капель бабушки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В поселке Лебяжье Ленинградской области трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за глазных капель бабушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, ребенок гостил у пожилой женщины в частном доме в российском регионе. Дошкольника заинтересовали глазные капли, которые пенсионерка хранила в открытом доступе.

Малыш выпил жидкость и ему стало плохо — в больнице ему диагностировали острое пероральное отравление. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

До этого в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола.

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      Анна Щербакова
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